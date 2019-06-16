فتح باب التسجيل بالدورة الـ 18 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، فتح باب التقديم والتسجيل للمشاركة في الجائزة بدورتها الثامنة عشرة «2019 - 2020»، وذلك حتى شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التعريفية الثانية للجائزة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أول من أمس، في مقرها، بحضور حوالي 90 من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، العاملين في مجالات وأنشطة اقتصادية مختلفة.

وقدم شوقي اليوسف مستشار التميز المؤسسي في غرفة أبوظبي - خلال الندوة - شرحاً حول الإطار العام للجائزة، وأهم الأدوار التي تقدمها لرفع القدرات التنافسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام.

ونوه بنموذج الجائزة، وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي من منظور جميع المعنيين، والأسس العامة لمعايير الجائزة، ومنهجية قياس الأداء المتبعة من قبل المقيمين والمحكمين بها، والقطاعات المشاركة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز لهذا العام، وأهمية المشاركة وكيفيتها، والشكل العام لوثيقة التقديم للمشاركة، وكيفية إعدادها وفق متطلبات الجائزة.

تعد «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، إحدى أهم الجوائز العالمية التي تهدف إلى بناء الإنسان معرفة ومهارة وسلوكاً، وتقوم ضمن استراتيجيتها العملية على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم فرص التميز لها، وإتاحة حوافز الإبداع في أدائها، وتحقيق مستويات عالية من التنافسية في عملها، من خلال تبنيها لأفضل المعايير العالمية.