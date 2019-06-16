«نخيل مول» يستعد لاستقبال الزوار ٢٠١٩

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر ووائل الخطيب

تعكف شركة «نخيل» على وضع اللمسات الأخيرة على مركز التسوق الضخم في قلب مشروعها العملاق نخلة جميرا، قبل نهاية العام الجاري.

وأفاد موقع «مانشن جلوبال»، بأن العديد من المشروعات التي يجري تشييدها في أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم تقترب من الاكتمال.

ومن بين أحدث المشروعات «نخيل مول» بتكلفة 1.2 مليار درهم، ووتتشكل قبة الكريستال العالية حالياً في منتصف المول، بارتفاع 25 متراً، والتي ستتصل مع محطة «مونوريل نخلة جميرا»، ويتكون من 5 طوابق، تضم 350 من المحال والمطاعم والمرافق الترفيهية و4000 موقف، كما يتضمن نافورتين مائيتين وشلالين ينحدران من ارتفاع 65 قدماً، وصولاً إلى المول، كما سيكون هناك أيضاً ساحة بلازا على السطح، تضم مجموعة من المطاعم.

ويشكل المول، نقطة للوصول إلى المنصة، لمشاهدة المناظر الخلابة في الطابق الـ 52، وبارتفاع 240 متراً في برج «ذا بالم تاور»، المكون من 52 طابقاً، والذي تجري فيه الأعمال الإنشائية أيضاً في مراحل متقدمة.

ويضم «ذا بالم تاور»، فندق سانت ريجيس دبي «ذا بالم»، المكون من 289 غرفة، و432 شقة سكنية فاخرة، يعلوها حوض سباحة، يعتبر واحداً من بين أطول أحواض السباحة الـ (إنفينيتي) في العالم، وذلك في الطابق الـ 50.

وقال تيمور خان، مدير الأبحاث في نايت فرانك، إن نخلة جميرا رسخت مكانتها كواحدة من أعرق العناوين، ليس في دبي فقط بل وفي العالم.

ويقول التقرير إن هناك وفرة في المعروض من المشاريع الجديدة في دبي والتي تستمر على الرغم من تراجع أسعار العقارات، مضيفاً أنه رغم أن هذه الخطوة كان لها التأثير المرغوب في طمأنة سوق العقارات الثانوية، إلا أن المطورين سرعان ما سدوا الفجوة التمويلية في السوق الأولية من خلال تقديم خطط الدفع على مراحل للمشترين.

وقال ماريو فولبي، مدير المبيعات والتأجير في شركة إنجل آند فولكرز: «حتى الآن هناك 60٪ من التصرفات العقارية أساسية أو على الخارطة»، مضيفاً أن خطط الدفع المرنة للمطورين تزيد من جاذبيتها لدى المشترين والمستثمرين على حد سواء.