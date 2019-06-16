مباحثات بين «أدنوك» و«أو سي آي» للتعاون في إنتاج الأسمدة

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت شركة «أو سي آي» الهولندية، أنها تبحث مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إمكانية التعاون في ما يتعلق بالأصول الخاصة بإنتاج الأسمدة التابعة لكل من الشركتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت في بيان صحفي:«لا يوجد تأكيد بأنه سيجري في نهاية الأمر إبرام صفقة بين الطرفين». وتابعت: «تنظر «أو سي آي» دوماً بعين الاعتبار إلى المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بمحفظتها، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة المحتملة».

وقالت مصادر لوكالة «بلومبيرغ»، إن المباحثات بين«أدنوك» و«أو سي آي» بلغت مرحلة متقدمة بشأن دمج الأصول الخاصة بإنتاج الأسمدة الكيميائية والتابعة للشركتين في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت الوكالة أنه من الممكن الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن اتفاق بين الشركتين في هذا الشأن.