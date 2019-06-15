شواطئ دبي ضمن الأجمل عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت شواطئ دبي في المركز 14 ضمن قائمة أجمل شواطئ العالم خلال 2018، والتي نشرها موقع «فلايت نيتورك»، وتضمنت 50 من أجمل شواطئ العالم.

وقال الموقع إن شاطئ جميرا، الرملي الأبيض، الذي يمتد على طول الساحل جنوب دبي، يتمتع بدرجة حرارة ماء مناسبة للغاية، حيث يمكن للزائرين والمقيمين السباحة على مدار العام، كما أن المتاجر والفنادق والمطاعم حول الشاطئ جذابة ومذهلة، لذلك فإن ساحل جميرا الواسع يترك مساحة كبيرة للجميع.

ويقع على شاطئ جميرا أيضاً فندق برج العرب الشهير، وفندق جميرا بيتش، وعدد من الفنادق الفخمة، التي تنتشر فيها المطاعم العالمية والمتنوعة، والمرافق الترفيهية، التي تلبي أذواق مختلف السياح.

وأضاف الموقع: تقع العديد من الشواطئ المذهلة في العالم على حدود المدن الكبرى، وغالباً ما تكون هذه الشواطئ محاور للترفيه والثقافة في المدينة، حيث تقدم مجموعة نابضة بالحياة من الأنشطة الصاخبة، وأطباق الطهي والمناظر الطبيعية الخلابة.

ولإعداد القائمة، حصل الموقع على إرشادات من أكثر من 1200 من صحفيي السفر والمحررين والوكالات من جميع أنحاء العالم، كما ساعد خبراء السفر الدوليين في جعل هذه القائمة مورداً أساسياً لأي شخص يحب أن يمزج بين الشمس والرمال والترفيه في المدينة.