مول «أم القيوين» متنفّس للزوار وعنوان للتسوّق

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

يعد مول أم القيوين الذي تم افتتاحه مؤخراً متنفساً وعنواناً للتسوق بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين في الإمارة، حيث يعد أكبر مجمع تجاري في أم القيوين، ويضم المركز أكثر من 30 متجراً، ومنها متجر هايبر ماركت، إضافة إلى دار للسينما، وردهة للمأكولات، ومحال تجارية ومحال للتجزئة ومواقف للسيارات.

كما يضم علامات تجارية ومطاعم عالمية، كما أنه أصبح يخدم شريحة واسعة من الزوار والمقيمين في الإمارة، بدلاً من الذهاب إلى المناطق المجاورة من أجل التسوق، كما روعي في اختياره الموقع الاستراتيجي في قلب المدينة، وعلى مقربة من المدخل الرئيس لأم القيوين، على شارع الملك فيصل، وهو الأكثر حيوية في الإمارة، ما يوسع دائرة الخيارات بالنسبة للزوار والمقيمين، حيث تتوافر متاجر وماركات عالمية تعمل في مجال الألبسة العصرية ومحال «الموضة» العربية، وأيضاً المكتبات ومتاجر الإلكترونيات ومحال الزهور والمجوهرات، إضافة إلى متاجر المستلزمات الصحية والتجميلية والرياضية، ومراكز الخدمات المصرفية.

رفاهية

وقال سليم أم ايه مدير مجموعة اللولو العالمية: إن «مول أم القيوين» يتكون من طابق واحد، وتم تجهيزه بأحدث وسائل الراحة والرفاهية والتي تشمل أفضل العلامات التجارية، كما يحتضن المول الجديد قاعة طعام مجهزة تقدم أفضل المأكولات العالمية، فضلاً عن المقاهي ومحال صرف العملات وقاعات للصلاة، والعديد من المرافق الأخرى.

كما يحتضن المول الجديد متجر لولو هايبر ماركت على مساحة 100,000 قدم مربعة، إضافة إلى عروض يقدمها المول خاصة بالأزياء والثياب العربية، لتقديمها إلى الزوار والضيوف، وإضافة إلى ذلك، فإن عروض مركز التسوق، المتنوعة، لمائدة تضم شتى أنواع الأطعمة والمشروبات، شهدت حضوراً لمأكولات منطقة الشرق الأوسط، تتيح الفرصة أمام السياح لتذوق الطعام المحلي.

70 %

وأوضح أنه خلال شهر رمضان الماضي عمل المول على نشر روح المناسبة من خلال عرض سلال رمضانية بأسعار مناسبة تتوافق مع الأسر ذات الدخول المحدودة، كما تم طرح أكثر من 10 آلاف منتج بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 70٪، والتي سيتم تقديمها للمتسوقين من خلال 6 كتيبات تتكون كل منها من حوالي 600 منتج إضافة إلى عروض المنتجات المنزلية التي تطرح على فترات دورية.

تكلفة

تجاوزت تكلفة المول 18.5 مليون درهم ويضم 30 متجراً من أكبر المتاجر، وعلى مساحة 9542 متراً مربعاً ومساحة الطابق الأرضي 8667 متراً مربعاً إلى جانب 470 متراً مربعاً للمكاتب و2201 متر مربع للسطح و55 متراً مربعاً للسطح العلوي فضلاً عن ساحة للسيارات تستوعب 150 سيارة، كما أنه يشمل مجموعة من المتاجر الشهيرة مثل بيبي شوب وباتشي ومطاعم الأكلات السريعة.