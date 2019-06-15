تعزيز التعاون المالي بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي

المصدر: لوكسمبورغ - البيان

في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون البناء مع دول الاتحاد الأوروبي، وخلال زيارة وفد الوزارة إلى دوقية لوكسمبرغ، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً مع جيوفاني تريا، وزير مالية جمهورية إيطاليا.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن حجم واردات الدولة من الاتحاد الأوروبي بلغ 60 مليار دولار أمريكي، كما وصل حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الدولة إلى 4 مليارات دولار، والتي تمثلت في عمليات إعادة التصدير.

وقال معاليه: «شكل هذا الاجتماع منصة مهمة للتباحث حول سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وآليات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية استناداً إلى العلاقات المتميزة التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين الأمر الذي يدعم التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين».

ومن جانبه، ثمّن جيوفاني تريا جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتوطيد العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد دعمه المتواصل لتعزيز أواصر الشراكة والعلاقات الثنائية. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون والشراكة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والمجالات ذات المصلحة المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وكان معالي عبيد حميد الطاير قد اجتمع في ديسمبر الماضي مع جيوفاني تريا، حيث تم التباحث حول أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.