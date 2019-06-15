دبي تشهد الإعلان عن جائزة «أفضل علامة خلال العام» الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سوبر براندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، عن جائزة «أفضل علامة خلال العام» المرتقبة، خلال فعاليتها السنوية لتكريم 43 علامة بوصفها أقوى العلامات التجارية في الإمارات الثلاثاء المقبل، فيما تكشف خلال الفعالية عن النسخة الخامسة عشرة من كتاب «سوبر براندز» الذي يقدم لمحة موجزة في صفحتين عن كل علامة حاصلة على اللقب.

وتشهد فعالية «سوبر براندز» حضور نخبة مجتمع الشركات وقادة الأعمال في الإمارات، لترتقي كعادتها إلى سمعتها العالمية ومكانتها المرموقة كـ «أوسكار العلامات التجارية».

وقال مايك إنغلش، مدير «سوبر براندز» الشرق الأوسط: «لطالما كان على خبراء التسويق الموازنة بين مهمتين تبدوان متعارضتين: تمييز علاماتهم التجارية وجعلها ذات مكانة محورية في فئتها. ولا شك أن الحصول على لقب «سوبر براندز» يساعد في تعزيز مكانة العلامة ويضفي إليها مكانة مرموقة فيما يَطمئن المستهلكون والموردون إلى أنهم يشترون أفضل العلامات التجارية في فئتها.

وشهد العام الحالي عدداً غير مسبوق من العلامات التجارية المحلية التي دخلت منافسات «سوبر براندز»، منها عدد من الأسماء التي دخلت الأسواق حديثاً، بالإضافة إلى نخبة من الأسماء العالمية الشهيرة».

وسيشهد العام الحالي انضمام سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى مجلس سوبر براندز، حيث يأتي تعيينه في المجلس تقديراً لجهوده في تحويل كل من المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي إلى اثنتين من أسرع المناطق الحرة نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وبعد أن وضع مجلس «سوبر براندز» قائمة العلامات التجارية المنتقاة بعناية بالغة، تمت دعوة أكثر من 2,500 من كبار المديرين وخبراء التسويق المدعوين للتصويت للعلامات المرشحة، وبهذا اختار أعضاء مجلس «سوبر براندز» ما يزيد على 2000 علامة تجارية تعمل في الإمارات ، بمساعدة استطلاع إلكتروني، ليتم فيما بعد اختيار العلامات التي حققت أعلى الدرجات.