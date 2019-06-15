15 عاماً على انطلاق «الاتحاد للطيران» إلى ألمانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بمرور 15 عاماً على إطلاق خدماتها إلى ألمانيا، مع تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين إثر زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى ألمانيا.

وكانت الاتحاد للطيران قد أطلقت أولى رحلاتها اليومية بين أبوظبي وميونيخ في يونيو 2004 إلى جانب مدينة جنيف السويسرية، لتصبح هاتين المدينتين أول وجهتين تشغل إليهما الشركة في القارة الأوروبية.

وفي يونيو 2005، بدأت الاتحاد رحلاتها اليومية بين أبوظبي وفرانكفورت، ثم بين أبوظبي ودسلدورف في ديسمبر 2011.

أما اليوم فتشغل الاتحاد 5 رحلات يومية بين أبوظبي وألمانيا، منها رحلتان يوميتان إلى كل من فرانكفورت وميونيخ ورحلة إلى دوسلدورف.

في هذه المناسبة، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران «تعتبر ألمانيا وجهة أساسية بالنسبة إلينا، فنحن نشغّل إليها أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، ونوفّر رحلات ربط كثيرة بين ألمانيا ووجهات متعددة على شبكتنا عبر مطار أبوظبي الدولي».

«تركز إمارة أبوظبي على النمو الاقتصادي القوي وتمثل الاتحاد للطيران أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الاقتصاد في الإمارة، وتعد ألمانيا مساهماً رئيسياً في نمو الاتحاد والنمو في أبوظبي».

وعلاوة على رحلات المسافرين، تنقل الاتحاد للطيران حوالي 1800 طن من البضائع أسبوعياً بين أبوظبي والوجهات الألمانية على متن رحلات المسافرين إلى جانب ثلاث رحلات مخصصة للشحن. وفي العقد الماضي، نقلت الاتحاد للطيران أكثر من 750 ألف طن من البضائع من ألمانيا وإليها، والتي تضمّ مجموعة من الصادرات الألمانية مثل السيارات والآلات ومستحضرات الأدوية والملابس.

عبر أبوظبي، ربطت الاتحاد للطيران ألمانيا بوجهات مختلفة في آسيا، شبه القارة الهندية، استراليا والشرق الأوسط.

وإضافة إلى هذه الخدمات، وقعت الاتحاد للطيران اتفاقيات مشاركة بالرمز مع خطوط طيران لوفتهانزا للرحلات بين فرانكفورت وميونيخ إلى وجهات أوروبية عدة، وتنقل المسافرين من وإلى ألمانيا بالنيابة عن شركائها بالرمز.

ومن جهة أخرى احتفلت الاتحاد للطيران، أمس بإطلاق أحدث طائراتها من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر، لنقل إحدى رحلتيها اليوميتين إلى روما بحضور أحمد الملا، نائب سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا ومارتن درو، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والأمريكتين، مجموعة الاتحاد للطيران عبر تنظيم حفل عشاء خاص في فندق روما كافاليري.

وأصبحت الشركة في الوقت الحالي تشغل أكبر طراز من هذه الطائرة بين أبوظبي وروما على رحلتها الصباحية، مع تشغيل رحلتها المسائية عبر طائرة من طراز بوينغ 777-300ER.