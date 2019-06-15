«ريالتي بلاس»: حرية الملكية للأجانب تنعش عقارات أبوظبي

المصدر: دبي-البيان

توقعت مجلة «ريالتي بلاس» الهندية المتخصصة في شؤون العقارات أن تؤدي القرارات الجديدة التي تمنح للأجانب حرية امتلاك العقارات في مناطق محددة من أبوظبي إلى انتعاش قطاع العقارات بالإمارة، وتمنحه دفعة هائلة كان يحتاجها كثيراً وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن سوق العقارات بأبوظبي وتأثرها بالقرارات الجديدة، وذكرت في تقريرها أن هذه القرارات ستضفي على عقارات أبوظبي مزيداً من الجاذبية وستمنحها قدراً أكبر من التنافسية مع مراكز الاستثمار العقاري الأخرى في العالم، خاصة وكون القرارات ترفع مستوى الشفافية والوضوح فيما يتعلق بملكية الأجانب للعقارات في أبوظبي.

وأكد تقرير «ريالتي بلاس» أن أبوظبي من خلال القرارات الجديدة وتأثيرها الإيجابي المتوقع ستحقق طفرة هائلة في مكانتها على خارطة الاستثمارات العقارية العالمية.