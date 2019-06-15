وكالة الطاقة: الهيدروجين وقود المستقبل

المصدر: فيينا - د ب أ

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس أن الهيدروجين ربما يصبح في نهاية المطاف وقود المستقبل بالفعل، بعد أن ظل طوال أكثر من خمسين عاماً محل حديث المهتمين في هذا المجال. وقالت الوكالة في تقرير أمس إن حكومات، وشركات صناعة السيارات وأخرى عملاقة متخصصة في مجال النفط والغاز تعمل في إطار تحالف متنامٍ للبحث عن دور أكبر للهيدروجين كمصدر للوقود.وأوصت الوكالة بضرورة وضع سياسات من أجل دعم الاستثمارات الجديدة اللازمة لخفض النفقات ودعم هذه الصناعة.

وأضافت الوكالة في تقريرها الذي يحمل عنوان «تقرير مستقبل الهيدروجين» أن «الهيدروجين لم يحظ من قبل بمثل هذا الاهتمام الدولي من مختلف القطاعات، حتى في ظل التقدم الذي تحقق أخيراً في مجال تقنيات الطاقة ذات معدل الكربون الأقل مثل البطاريات ومصادر الطاقة المتجددة».