«فيتش»: الإمارات تحتفظ بصدارة التنوّع الاقتصادي في المنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن الإمارات لا زالت تحتفظ بصدارتها لجهود التنوع الاقتصادي في منطقة الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. ونشرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن مستويات التقدم المختلفة التي حققتها الدول الأعضاء بالمجلس في مسار التنوع الاقتصادي.

وأكد التقرير أن الإمارات لا زالت هي الدولة الأكثر نجاحاً وتقدماً في هذا المسار بين دول المجلس. ورصد التقرير بالأرقام هذا التقدم، فأكد أن الإمارات حققت حتى مايو 2019 رصيد 8 نقاط من أصل 10 على مسار التنوع الاقتصادي، لتتفوق بذلك على كافة دول المنطقة، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وأوضح تقرير «فيتش سوليوشنز» أن الإمارات تتصدر دول المنطقة أيضاً في امتلاك البيئة الصديقة للأعمال التجارية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعمالة الأجنبية الماهرة.

وأَضاف التقرير أن هذا التفوق الإماراتي قد تعزز أخيراً بفعل حزمة من المحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ الفعلي هذا العام، ومنها إتاحة الحق للأجانب في امتلاك شركاتهم ومشروعاتهم القائمة في مناطق محددة بالإمارات بنسبة 100%.