صحيفة صينية: دبي تتطلع لجذب المزيد من المستثمرين الصينيين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة «تشاينا نوليج» إن دبي التي تتطلع إلى جذب المستثمرين الصينيين في إطار خطتها لدعم السوق العقاري طرحت تسهيلات واسعة أمام هؤلاء من خلال تقديم تأشيرات إقامة طويلة الأجل وخيارات تقاعد لهؤلاء المستثمرين، حيث تتطلع المدينة إلى دعم أسعار العقارات.

وتسمح الإجراءات الجديدة التي طرحتها المدينة لمن يستثمر 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار) في العقارات، أو من لديه دخل شهري لا يقل عن 20 ألف درهم، أو لديه أكثر من مليون درهم على صورة رأس مال، الحصول على تأشيرات طويلة الأجل.

وأضافت الصحيفة الصينية: تهدف المدينة هذا العام إلى جذب المزيد من المستثمرين الصينيين لشراء العقارات في المدينة، واستهداف استثمارات بقيمة مليار درهم إماراتي هذا العام. وتحقيقاً لهذه الغاية، افتتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي تروج للاستثمار في المدينة مكتبين في بكين وشانغهاي على مدار العامين الماضيين، وتخطط لفتح مكتب آخر في شنتشن لتوفير اتصال أوسع نطاقاً بالمستثمرين الصينيين.

وبحسب الصحيفة فإن دبي تعد حالياً أقل الأسواق الفاخرة تكلفة في العالم، حيث يبلغ متوسط سعر القدم المربعة 625 دولاراً، أي ما يعادل 15% فقط من متوسط السعر في هونغ كونغ، ما يجعل المدينة وجهة استثمارية واعدة.