«أبوظبي للاستثمار» يبيع حصته في برج بريسبان

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يبيع صندوق أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، حصته البالغة 50% في برج سنترال بلازا للمكاتب في مدينة بريسبان الأسترالية، البالغة قيمته الإجمالية 400 مليون دولار، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

البرج هو أحد ثلاثة أبراج للمكاتب تقع في مثلث بريسبان الذهب المكون من شارع إيجل وشارع إدوارد وشارع كوين، وهي المنطقة المفضلة للشركات في المدينة.

يملك النصف الآخر من البرج صندوق بريام بروبرتي التجاري الأسترالي. وتعد الصفقة ثاني أكبر عملية تتم في سوق بريسبان، حيث يهتم مالكو العقارات الكبيرة في عاصمة مقاطعة كوينزلاند بشراء العقارات، مع ارتفاع ثقة المستثمرين في العقارات التجارية في المدينة، بفعل مشاريع البنية التحتية الكبرى الجاري تنفيذها حالياً والعقارات ذات القيمة المرتفعة المتاحة، مقارنة بمدينتي سيدني وملبورن.