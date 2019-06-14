«إنترناشيونال إدفايزر»: «دبي المالي» أهم مركز مالي في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

نقلت مجلة انترناشيونال إدفايزر عن جاك فيسر، المدير القانوني في مركز دبي المالي العالمي، أن المركز هو الأهم في منطقة الشرق الوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأضاف أن مركز دبي المالي يراجع ويطور تشريعاته، وأن قانون التوظيف الجديد هو جزء من حملة المركز للحفاظ على مكانته كرائد في السوق المالي.

وقال ادفايزر: قررنا الاستعانة بشركة «كلايد اند كو» بعد ردود الفعل الكثيفة من الجمهور، لكي نضمن أن قانون التوظيف الجديد يعكس بشكل جيد أفضل الممارسات العالمية. وقالت ريبيكا فورد مسؤولة التوظيف في شركة «كلايد اند كو» في دبي إن القانون الجديد سوف يدعم بلا شك شهرة وسمعة مركز دبي المالي العالمي كمناخ جاذب للعمل فيه وإقامة الأعمال في الإمارات والمنطقة.