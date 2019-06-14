إعفاء المنظمين والمشاركين بمعارض «أدنيك» من رسوم ضريبة القيمة المضافة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) أمس عن حصولها على إعفاء من رسوم ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة أو المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية للفعاليات المقامة في المراكز التابعة للشركة في الدولة، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو.

ويتضمن الإعفاء كافة المعارض والمؤتمرات المقامة لفترة لا تزيد على 7 أيام، كما يجب ألا يكون لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، ويجب ألا يكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.

وقال حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: يساهم هذا القرار في تحفيز قطاع سياحة الأعمال في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تنافسية مراكزنا لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى.

وأشار أن قطاع سياحة الأعمال يعد على درجة عالية من الأهمية، وأحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030، ويعد أحد الروافد الهامة لاقتصاد الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات الـ 32 مليار درهم منذ تأسيس الشركة في عام 2005، وذلك من خلال استضافة مراكزها ما يزيد عن 3390 فعالية كما استقبلت قرابة الـ 17.5 مليون زائر.