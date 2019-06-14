4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.2 مليارات درهم. وتم تسجيل 693 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم و637 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، ومبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 7 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 198 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم، والثالثة الثنية الخامسة بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.9 مليار درهم منها 81 رهن أراضٍ بقيمة 2.5 مليار درهم و135 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 1.7 مليار درهم، ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 228 مليون درهم.