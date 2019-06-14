«فوربس»: طيران الإمارات الأكثر استعداداً للتحوّل الرقمي

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية، أن شركة طيران الإمارات تتصدر شركات الطيران العالمية الأخرى في مجال الاستعداد للتحول الرقمي برؤيتها الاستراتيجية التي تعزز مكانتها كواحدة من أكبر الشركات في العالم، بحسب تقرير شركة الأبحاث الأمريكية فروست سوليفان.

وقالت فروسوت سوليفان، إن شركة طيران الإمارات تفوقت على الشركات الأخرى في الاستراتيجيات والتحول الرقمي. وأضافت المجلة الأمريكية، إن الدرجة الأولى في شركة طيران الإمارات هي من أفضل الدرجات والخدمة بين شركات الطيران العالمية وهذا لأسباب وجيهة، هي أن الشركة توفر تجربة طيران تفوق كل التجارب للتحليق في الدرجة الأولى، من الأجنحة المغلقة كلياً إلى توفير غرف الاستحمام داخل المقصورة، فضلاً عن الخدمة الممتازة التي تقدمها.