«إعمار للضيافة» تفتتح «فيدا تلال الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

افتتحت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، فندق «فيدا تلال الإمارات» العصري الجديد الذي يمتاز بموقعه الحيوي في منطقة «تلال الإمارات»، ويمكن الوصول منه سيراً على الأقدام إلى أبرز وجهتين للغولف في دبي: «نادي الإمارات للغولف» و«العنوان مونتجمري».

ويمكن لضيوف «فيدا تلال الإمارات» الاستمتاع بمرافق الغولف في «نادي الإمارات للغولف» إضافة إلى ملعب الغولف الممتد على مساحة 265 فدانا في «العنوان مونتجمري».

ويضم فندق «فيدا تلال الإمارات» 160 غرفة، ويمتاز بتصميمه المعماري الحديث وديكوراته الداخلية التي تواكب أحدث صيحات الموضة، وهو ثالث وجهات العلامة التجارية «فيدا للفنادق والمنتجعات» التابعة لـ «مجموعة إعمار للضيافة» في دبي، والـ16 ضمن محفظة فنادق الشركة. وقال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة إعمار للضيافة»: «فيدا تلال الإمارات أول فنادق العلامة التجارية ضمن منطقة»تلال الإمارات«، ونحن على ثقة بأنه سيحظى باهتمام عشاق الغولف والسياح ورجال الأعمال على حد سواء.

وتتوفر الدراجات الهوائية مجاناً للضيوف. ويمكن للضيوف ربط أجهزتهم المتحركة بنظام الغرفة، واستخدام مساحة العمل المشترك في غرف الاجتماعات مجاناً. ويقدم»فيدا تلال الإمارات«وجهات طعام مميزة، مستوحاة من ثقافات منطقة الشرق الأوسط والعالم.

الفعاليات

ويضم»فيدا ذا هيلز«10 غرف حديثة للاجتماعات، تمتاز بإنارتها الطبيعية، بالإضافة إلى مساحة مشتركة للقاءات التي تسبق الفعاليات. ويمكن للمساحة المشتركة استيعاب 18 ضيفاً، أو حسب الإعدادات الخاصة بكل مناسبة.

50 % خصم

ويقدم»فيدا تلال الإمارات«عرضاً حصرياً في موسم الصيف، يشمل خصماً بنسبة 50 %على أفضل سعر متاح للإقامة الفندقية، مع وجبة الفطور. ويسري العرض على الحجوزات التي تقام في موعد أقصاه 31 يوليو، للإقامة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019. ويمكن الحجز حالياً عبر الموقع الإلكتروني vidahotels.com.

وتتولى «مجموعة إعمار للضيافة» تشغيل عدد من الفنادق في دبي، بالإضافة إلى فندق في مصر. وتشمل وجهات العلامة التجارية»فيدا للفنادق والمنتجعات«في دبي كلاً من»فيدا وسط المدينة«و»منزل وسط المدينة«، على أن يتم افتتاح فندق»فيدا هاربور بوينت«ضمن»خور دبي) قريباً.