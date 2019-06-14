شراكة بين «دبي للجودة» و«مصركانلو الدولية للصرافة»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقعت مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة شراكة استثمارية مع مجموعة دبي للجودة، في إطار التعاون بين الجانبين لتطبيق استراتيجية ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتكنولوجي والقيادة بالقطاع المصرفي في الإمارات.

وكرم المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، مؤسسة مصركانلو لاستثمارها في المجموعة بتسليم شهادة الشريك المستثمر إلى فيليب جورج المدير العام لمؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال المهندس حسن عمر: «انضمام مؤسسة مصركانلو كشريك استثماري في المجموعة يعد إضافة نوعية جديدة ونتاجاً لسعينا الدؤوب نحو ترسيخ ممارسات الجودة ومفاهيم التميز المؤسسي وثقافة الابتكار في الدولة، ومن خلال هذه الشراكة سنسعى جاهدين على تطبيق أفضل ممارسات التميز في العمل الإداري، ومعايير الجودة العالمية التي من شأنها أن تعزز التطوير المستدام على المدى البعيد».