«أوبو» توقّع اتفاق شراكة مع «لولو هايبر ماركت»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت أوبو، العلامة التجارية للهواتف الذكية، عن مساعيها الدؤوبة لتوسيع حضورها في المنطقة، وذلك بإبرام شراكات مع موزعين جدد لهواتفها الذكية، ووقّعت الشركة مؤخراً اتفاق شراكة مع «لولو هايبر ماركت» في الإمارات. وتتوج الشراكة انطلاق علاقة ستتطور لتغطي دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها. وبفضل حضورها الراسخ في قطاع البيع بالتجزئة، ستتعاون «لولو هايبر ماركت» عن كثب مع شركة أوبو لتوفر الدعم لها في عدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أندي شي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: من شأن هذه الشراكة أن تساعدنا في تعزيز انتشار علامة أوبو في أرجاء المنطقة، وذلك من خلال تقديم هواتفنا الذكية عبر مجموعة من متاجر التجزئة المفضلة لدى العملاء، والتي تتمتع بمواقع حيوية، ويؤكد هذا النمو نجاح علامتنا التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويبشر بحقبة جديدة من التطور المتواصل لشركة أوبو في هذه الأسواق المميزة والواعدة.

وأظهرت أوبو التزامها المتواصل تجاه منطقة الشرق الأوسط، وأسست مقرها الإقليمي في دبي، واختارت الإمارة للإطلاق الأول لسلسلة هواتف أوبو رينو الذكية عالمياً عقب إطلاقها في الصين.