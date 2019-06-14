فندق ميلينيوم المطار دبي يحصد جوائز عدة

المصدر: دبي - البيان

فاز فريق فندق ميلينيوم المطار دبي بعدد من الجوائز والأوسمة خلال حفل جوائز مجموعة فنادق ميلينيوم وكوبثورن في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم اختيار الفائزين الذين خضعوا لفحص وتقييم دقيقين من قبل لجنة الحكام المؤلفة من أفضل الفنادق التابعة لمجموعة فنادق ميلينيوم وكوبثورن أداءً والمنتشرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفاز عن فندق ميلينيوم المطار دبي كل من أزيل كاسيانان، التي نالت جائزة التميز في الخدمات، بينما تم تكريم فريق التسويق بجائزة العلاقات العامة للأداء المتميز للسنة، وحصد فريق الإيرادات المالية جائزة فندق العام بفضل تحقيقه أعلى النقاط عن فئة قنوات الاتصال.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي، قائلاً: نشعر بالفخر بهذا الإنجاز المتميز، ويدل تكريمنا بهذه الجوائز على نجاحنا في تحقيق النتائج التي نصبو إليها.

وأقيم الحدث على هامش قمة استراتيجية المحيط الأزرق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحضره كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال المبيعات والعائدات والتسويق والعلاقات العامة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمحور جدول الأعمال حول قضايا الإيرادات والتوزيع والمبيعات والتسويق والعلاقات العامة والتسويق الرقمي، كما تم عقد ورشة عمل لتزويد الموظفين بالمهارات العملية والأدوات التي تشكل أساس استراتيجية المحيط الأزرق.