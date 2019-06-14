«إبسون» تدعم الجوائز السنوية لمجموعة عمل الإمارات للبيئة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

رعت شركة إبسون الحدث السنوي لمجموعة عمل الإمارات البيئية الذي أقيم مؤخراً احتفالاً باليوم العالمي للبيئة 2019 في مجمع دبي للمعرفة، وذلك لتكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الأكاديمية التي شاركت في مختلف حملات إعادة التدوير الصديقة للبيئة من مجموعة عمل الإمارات للبيئة في جميع أنحاء الإمارات وحققت نتائج رائعة. وقام هؤلاء الأفراد والمنظمات بإعادة تدوير العناصر مثل الورق والبلاستيك والعلب والهواتف المحمولة والمواد الزجاجية والحبر.

وقدمت إبسون أيضاً أجهزة عرض لمدرستين تم تقديرهما لجهودهما في إعادة التدوير، وهما المدرسة الأمريكية في دبي للتميز في إعادة تدوير الورق، و«أور أون هاي سكول» لإعادة تدوير البلاستيك.

وقال جيروين فان بيم، مدير المبيعات في إبسون أوروبا بي في: للحفاظ على الموارد البيئية القيمة وتقليل النفايات، دعمت إبسون دائماً برامج إعادة التدوير، وهذا يتماشى مع جهودنا الخاصة لتشجيع العملاء على إعادة تدوير منتجات إبسون. وفي الإمارات، عقدنا شراكة مع مؤسسات إدارة النفايات لتزويد عملائنا بحل آمن ومأمون للتخلص من عناصرهم الإلكترونية.