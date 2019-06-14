مجلس إدارة غرفة عجمان يشيد بمشاريع ريادة الأعمال

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

أشاد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام2019 بمستوى الجودة والتطور لمشاريع رواد الأعمال في الإمارة خلال السنوات السابقة.

حضر الاجتماع الذي تم خلاله الاطلاع على مستجدات العمل والمعارض المستقبلية التي تنفذها غرفة عجمان حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبا رئيس مجلس الإدارة إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وقال المويجعي إن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في كافيه لافيلا عجمان بمنطقة الجرف يأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بأهمية دعم أصحاب الأعمال ومشاريع رواد ورائدات الأعمال. واستعرض الاجتماع سير العمل في مركز «5525» لرواد ورائدات الأعمال وأهميته في توفير منصة مستدامة لرواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع.

وأشاد مجلس إدارة الغرفة بجهود القيادة الرشيدة في توفير بيئة اقتصادية جاذبة وآليات تضمن نمو الشركات والمصانع. وأكد الأعضاء ضرورة دعم شباب وشابات الأعمال وتوفير المناخ اللازم لاستقطابهم لتنفيذ مشاريع خاصة تساهم في نمو القطاع الاقتصادي للإمارة .

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان بقرار مجلس الوزراء بشأن «الباقة الذهبية/‏ الإقامة الدائمة».

وناقش الأعضاء التقرير الإحصائي للسنوات الثلاث المنصرمة، وأهم المبادرات المقترحة لتنمية الصادرات بما يضمن زيادتها ويفتح أسواقاً جديدة لمنتجات الإمارة. واطلع الحضور على تقرير حول معرض مستقبل البناء ونتائجه، والذي نظمته غرفة عجمان بمشاركة 50 من كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تكنولوجيا البناء المستدام ومدن المستقبل، وكذلك الشركات العقارية والمطورين العقاريين. وأكد مجلس الإدارة أهمية المعرض ودوره في توفير منصة دولية لتبادل الخبرات والشراكات واستعراض أحدث الأدوات والمنتجات المستخدمة في البناء والتشييد، مشيدين بالنجاح اللافت للمعرض في نسخته الأولى. كما تم الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأول للعام 2019 واعتماده واستعراض المركز المالي للغرفة حتى نهاية أبريل.

معارض مقترحة

استعرض الاجتماع بعض المعارض المقترحة للمشاركة فيها بهدف تنمية أعمال الأعضاء والمساهمة في تنمية الصادرات، وأهمية المعارض التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع شركائها في تنمية الاقتصاد وتسليط الضوء على قطاعات هامة تصب في نمو الاقتصاد .