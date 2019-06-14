«نت آب» تتيح وصولاً سهلاً لأنظمة التخزين بالذواكر الضوئية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «نت آب» إطلاق نظام التخزين بالذواكر الضوئية الذكي والآمن وسهل الاستخدام، لتعزز التزامها تجاه شركائها من قنوات التوزيع. وتم تطوير هذا الحل الجديد من المستوى الأساسي مع الأخذ بالاعتبار احتياجات ومتطلبات شركاء قنوات التوزيع لشركة «نت آب»، حيث يتيح لهم توسيع حصتهم السوقية بشكل فعّال وبالاعتماد على قدراتهم الذاتية من خلال مساعدة المؤسسات الأصغر على تحديث بناها التحتية لتكنولوجيا المعلومات كجزء من استراتيجيتها لنسيج البيانات.

وقال جيف ماكولو، نائب رئيس قسم مبيعات الشركاء في الأمريكتين لدى «نت آب»: «نركز على جعل تعامل شركائنا معنا أكثر بساطة وسهولة. ويعكس حل التخزين بالذواكر الضوئية الجديد من المستوى الأساسي التزامنا تجاه شركاء التوزيع وكيف يمكننا إتاحة الفرص أمامهم للوصول إلى أسواق جديدة».

وتسهم آخر التحديثات التي أجريت على برنامج الشركاء الموحد لشركة «نت آب» والتي تم الإعلان عنها في شهر مايو، في تسهيل الأمر على شركاء «نت آب» لتقديم تجربة إدارة بيانات سلسة للعملاء في بيئات العمل السحابية الهجينة الخاصة والعامة. ويتيح النظام للشركات التي تعتقد بأن تقنية التخزين بالذواكر الضوئية تتجاوز ميزانياتها، إمكانية الوصول لمزايا التخزين بالذواكر الضوئية.