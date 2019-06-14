«سبوتنيك» تنفذ التحول الرقمي الناجح للشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سبوتنيك للتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة نيكاي، عن التطبيق الجديد للحلول الرقمية للمؤسسات في مختلف القطاعات في الإمارات والذي يعمل على تسريع عملية التحول في بنية تقنية المعلومات الخاصة بالمؤسسات لدعم أعمالهم. تعاونت الشركة مؤخراً مع عدد من المؤسسات الكبرى مثل «مايكروسوفت» خلال فعاليات «MS2 Sports City» ومع مركز دبي التجاري العالمي خلال «جيتكس» و«معرض الخليج للأغذية».

تم إطلاق سبوتنيك لأول مرة في المنطقة كتطبيق يسمح لاكتشاف الممرات والخرائط الخاصة بالمواقع الداخلية. حيث يمكن أن يعمل التطبيق على أي بيئة داخلية متاح بها خاصية تحديد المواقع مثل مراكز التسوق.

وقال ريكاردو بارسينا، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتنيك للتكنولوجيا: «تواصل سبوتنيك التعاون مع الشركات والعلامات التجارية في الإمارات لتبسيط العمليات التجارية الأساسية من المكتب الخلفي إلى واجهات الواجهة الأمامية المستقبلية، والتي تساعد الشركات على تحسين نقاط اتصال المستهلكين والعمليات الرقمية الشاملة». وتركز سبوتنيك على المجالات التي تستخدم فيها التكنولوجيا، وتقدم حلولاً لا تنعكس فيها الفوائد على العمليات التجارية فحسب بل على مؤشرات رضا العملاء والموظفين.