تقدم كبير متوقع في مؤشرات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

ذكر تقرير حديث أن مؤشرات الذكاء الاصطناعي من الممكن أن تشهد تطوراً مهماً على صعيد الشركات في جميع مناطق الإمارات خلال السنوات الثلاث القادمة. وأرجع التقرير هذا التقدم المتوقع إلى عوامل منها وجود عدد متزايد من المديرين التنفيذيين الذين يسعون إلى اعتماد هذه التقنية من أجل دفع عجلة خططهم الرقمية.

وكشف تقرير«نضج الذكاء الاصطناعي» في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي أشرفت عليه شركة أرنست أند يونغ، بتكليف مباشر من شركة «مايكروسوفت»، أن 18 بالمئة من الشركات في الإمارات تعد الذكاء الاصطناعي من أولى أولوياتها الرقمية.