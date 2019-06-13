محمد بن زايد يستقبل ممثلين لمختلف الشركات في ألمانيا

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس النهج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة وإقامة الشراكات التي تعتمد على التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه عدداً من ممثلي مختلف الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمقر إقامة سموه في برلين، يرافقهم بيتر التماير وزير الاقتصاد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بممثلي الشركات الألمانية، وأكد لهم في بداية اللقاء على الجانب الاقتصادي المهم في العلاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا، ودوره في تعزيز وتنمية هذه العلاقة القديمة والمتجذرة.

وأشار سموه إلى مسارات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والفرص الواعدة لتنميتها بما يلبي تطلعات البلدين في توسيع آفاق هذا التعاون، منوهاً بأهمية البناء على العلاقات المتميزة، التي تجمع البلدين لتحقيق شراكة مثمرة بينهما، خاصة أن البلدين يمتلكان رؤية تنموية واضحة تنعكس بصورة متميزة في مختلف المشاريع والمبادرات والشراكات التي ينفذانها في القطاعات كافة، بجانب استثمارهما بقوة في الموارد البشرية وفي صناعة المستقبل.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تملك الإمكانيات والبيئة المناسبة لعمل مختلف الشركات العالمية، وتحرص على تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الشركات أو المستثمرين.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية و محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.