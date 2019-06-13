منصة «axs»: تسهيل الأعمال وتطوير الخدمات الذكية محرّك رئيس في سباق التنافسية

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور أيوب كاظم، المدير العام لـ axs، التي تعد المنصة الذكية التي تقدم أكثر من 200 خدمة مؤسسية وحكومية للشركات والأفراد العاملين بمجمعات الأعمال التابعة مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، أن «التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بالإمارات خلال السنوات الماضية والنقلات النوعية التي تحققت في سرعة إنجاز المعاملات وخفض أوقات الانتظار أسهم في تحسين بيئة الأعمال على كل المستويات، وكان أحد الأسباب الرئيسية في تعزيز مكانة الدولة في سباق التنافسية العالمي»، موضحاً أن «المراكز المتقدمة التي تحققها الدولة في مختلف المؤشرات وآخرها التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 دليل على الإنجازات التي تحققت، وحافز لتحقيق المزيد بالنسبة لجميع الجهات المعنية».

واعتبر الدكتور أيوب كاظم أن تسهيل أداء الأعمال وتطوير الخدمات الذكية والرقمية محرك رئيس في سباق التنافسية، فمن المعروف أن الوقت اللازم لإنجاز المعاملات يعني المال بالنسبة للشركات، وخصوصاً تلك الناشئة التي تعتمد على الابتكار وروح ريادة الأعمال.وأضاف: نسير على خطى القيادة الرشيدة للوصول للمرتبة الأولى، ونسعى لجعل تأسيس وممارسة الأعمال في دبي الأسهل في العالم. وبفضل استثمارنا المتواصل في رقمنة الخدمات وفي أحدث تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، أصبحت خدماتنا الآن تعمل على مدار الساعة وبفعالية عالية لمعالجة الطلبات المرتبطة بتأسيس وإدارة الأعمال والتأشيرات، ما يجعل سهولة أداء الأعمال لدينا من الأكثر سرعة وسهولة على مستوى عالمي.

وتسهم تيكوم بدور فاعل في دعم أجندة التنوع الاقتصادي وتعزيز تنافسية إمارة دبي من خلال النمو القوي والمستدام الذي تحققه ضمن قطاعات اقتصاد المعرفة. وتقدم منصة axs الذكية أكثر من 200 خدمة حكومية حالياً لأكثر من 5600 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة وعالمية مثل أوراكل، ومايكروسوفت، وهواوي، وغيرها، و100 ألف موظف في مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم. وتقوم axs بإنجاز نحو 300 ألف معاملة سنوياً، وبفضل التحول الرقمي وأتمتة الأعمال توفر المنصة أكثر من 50% من الوقت لإنجاز المعاملات مقارنة بالسابق.