الإمارات والولايات المتحدة تؤكدان متانة العلاقات

المصدر: Ⅶ واشنطن ــ البيان

أكدت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية الضخمة في الاتجاهين.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، مع ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي، على هامش أعمال قمة اختر أمريكا للاستثمار 2019، وذلك بحضور يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

وأكد وزير الاقتصاد أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تقوم على أسس متينة قوامها الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وأنها تشهد نمواً متواصلاً وتنطوي على آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.

ألمنيوم

وبحث الجانبان على وجه الخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الحديد والألمنيوم المتجهة إلى أسواقها، حيث تعد الإمارات من أهم مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وركز الجانبان على بحث الوسائل الكفيلة بتجنب الأثر السلبي لتلك الإجراءات والرسوم الجديدة على صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث أبدى الوزير الأمريكي اهتمامه بمتابعة الأمر مع الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية بهذا الشأن.

صادرات إماراتية

وقال المنصوري إنه بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين، نجد أنها تضاعفت خلال العقد الماضي، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم) خلال 2018، لافتاً إلى أنه على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كل الولايات الأمريكية تقريباً، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

وأشار إلى اهتمام الشركات الإماراتية بتوسع استثماراتها في مختلف الولايات الأمريكية، لافتاً إلى أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأمريكية يزيد على 26.6 مليار دولار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة، لافتاً إلى العلاقات التجارية الثنائية ترتكز على قطاعات حيوية مثل الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتشييد والبناء، إذ تعد شركات الطيران الإماراتية من بين أكبر مشتري طائرات «بوينغ» الأمريكية في العالم.

لقاءات وزيارات

واتفق الجانبان على أهمية اللقاءات الرسمية وزيارات الوفود والبعثات التجارية المتبادلة والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والمعارض التي يستضيفها البلدان على غرار قمة اختر أمريكا للاستثمار، حيث تشارك الإمارات فيها بأكبر وفد استثماري من الشرق الأوسط، وإكسبو 2020 دبي الذي سيحظى بمشاركة أمريكية واسعة، وكذلك فعالية اكتشف أمريكا، وملتقى الاستثمار السنوي، وذلك إلى جانب اللقاءات المشتركة كالحوار الاقتصادي الإماراتي الأمريكي الذي ستنطلق فعالياته في 20 يونيو الجاري بالولايات المتحدة.

وأكد وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المنفعة المتبادلة، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين التي تربطهما علاقات وطيدة في مختلف القطاعات.