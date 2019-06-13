«اقتصادية دبي»: 1765 شركة فعّالة في رأس الخور

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي الشركات الفعّالة في منطقة رأس الخور يصل إلى 1765 شركة، توزّعت حسب النشاط بين تجارية (1260)، وبحصة (71.4%)، ومهنية (406) وبلغت حصتها (23%)، ثم صناعية (99)، وبلغت حصتها (5.6%).

وتأسست أول شركة تاريخياً في رأس الخور عام 1971 في مجال إصلاح إطارات السيارات، تلتها عام 1972 شركة تجارية، ثم 4 شركات عام 1973 في مجال المقاولات، وتجارة مواد البناء، وتجارة المحروقات، وورشة إصلاح سيارات. ووصل إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة بمنطقة رأس الخور إلى 8,221 مستثمراً منهم 7,724 رجل أعمال، وتصل نسبتهم إلى 94% و497 من سيدات الأعمال (6%)، معظمهم من الجنسية الإماراتية، تليها الهند، وباكستان، والأردن، وبنجلادش، والصين، ومصر، وبريطانيا، واليمن، والسعودية، ولبنان، في حين بلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات إلى 25,458 عاملاً، ويصل معدل البقاء إلى 96%.

ووصل عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في منطقة رأس الخور إلى 3,026 نشاطاً، من أبرزها تجارة المواد الغذائية، والمقاولات وما يتعلق بها، والنقل والشحن والتخزين، وإصلاح المركبات، والمطاعم والمقاهي، وصيانة المباني والحراس والتنظيف، وتأجير الآلات والمعدات، ومجموعة الملابس الجاهزة، وتجارة قطع غيار السيارات، وتجارة المعدات الميكانيكية والهندسية.

ويضم الشكل القانوني للشركات العاملة في منطقة رأس الخور كلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة (1,239)، ومؤسسة فردية (385)، أعمال مدنية (96)، وشركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (20)، وفرع لشركة مقرها في إمارة أخرى (12)، وشركة تضامنية (8)، وفرع شركة خليجية (4)، وفرع شركة/‏‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة (1).

فرص واعدة

وتبيّن نتائج الدارسة نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشاريعهم في مختلف القطاعات. ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة.