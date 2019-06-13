2.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.2 مليار درهم، حيث تم تسجيل 150 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و138 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة معيصم الأول.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، والثالثة برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.9 مليار درهم منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 1.85 مليار درهم و20 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 1.7 مليار درهم، ورهناً آخر في منطقة الرقة بقيمة 150 مليون درهم.