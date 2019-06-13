سياحة رأس الخيمة تعزز حملاتها الترويجية في أوروبا

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

نظّمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤخراً جولة ترويجية بعدد من مدن ألمانيا والمملكة المتحدة، لزيادة التعريف بالإمارة في الأسواق الأوروبية. وجمعت الجولة أكثر من 370 من ممثلي وكلاء السفر ومنظّمي الرحلات السياحية.

وجاءت الجولة تماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى جذب 1.5 مليون زائر بحلول 2021. وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الجولة شملت عدداً من المدن الرئيسية بما فيها هامبورج وشتوتغارت وفرانكفورت بألمانيا ولندن وبيرمنغهام وليفربول وإدنبرة بالمملكة المتحدة، بهدف لقاء ممثلي قطاع السياحة والسفر لتعريفهم بالخيارات السياحية المتنوعة التي تقدمها رأس الخيمة.

وأضاف: تم تنظيم الجولة في أماكن شهيرة على غرار استاد الإمارات في لندن وقلعة إدنبرة، وأتاحت للمشاركين فرصة استكشاف العروض الفريدة والمعالم السياحية التي تقدّمها رأس الخيمة، وذلك عبر عروض تقديمية وفعاليات للتواصل ومسابقات تفاعلية.

وقال مطر: نحن على ثقة بأن المزيج الفريد الذي توفره رأس الخيمة من ضيافة عربية أصيلة وشواطئ خلابة ومغامرات مشوقة في الهواء الطلق سيحظى بإعجاب العديد من شركات السياحة والسفر بأوروبا، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت زيادة كبيرة بالزوار القادمين من أوروبا خلال العامين الماضيين.

وأضاف: نسعى إلى تحقيق هدفنا المتمثل في استقبال 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021، ونحو 3 ملايين بحلول 2025، ونحرص على التواصل المباشر مع رواد قطاع السفر في الأسواق الرئيسية التي نستهدفها، وتعريفهم بعروض إمارة رأس الخيمة السياحية وما توفره للزوار من معالم ونشاطات مميزة.

السوق الألماني يتصدر

وأشار إلى أن السوق الألماني تصدر قائمة الأسواق الدولية العام الماضي بنحو 83.6 ألف زائر، وحلت روسيا ثانية بـ 83.53 ألف زائر، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد زوار بلغ 63.05 ألف زائر.

وتتمتع إمارة رأس الخيمة بجاذبية قوية للسياح الدوليين الذين شكلوا 62% من إجمالي زوار الإمارة في 2018، ويعود ذلك إلى تاريخها العريق الذي يعود إلى أكثر من 7 آلاف عام، وتراثها العربي الأصيل ومعالمها السياحية المتنوعة ومناظرها الطبيعية الخلّابة وتجارب الاستجمام الفاخرة التي توفرها.