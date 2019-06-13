«الإمارات دبي الوطني» يطلق «أكاديمية الواقع الافتراضي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق «أكاديمية الواقع الافتراضي» التي تتيح له توفير تجربة تعلم أكثر سهولة وتفاعلية لموظفيه. وتقدّم المبادرة القائمة على الأجهزة المتحركة، نماذج تعليمية مصغرة عبر جلسات تفاعلية يستغرق استكمال الواحدة منها خمس دقائق فقط. ويستهدف البرنامج بدايةً فرق إدارة علاقات العملاء في قسمي الخدمات المصرفية المميزة؛ والخدمات المصرفية للأعمال، وذلك لمساعدتهم على صقل مهاراتهم وإثراء معارفهم وتمكينهم من الارتقاء بمعايير تجربة العملاء.

وقال حسام الهاشمي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية المميزة في بنك الإمارات دبي الوطني: أظهرت الدراسات أن متوسط مدة انتباه الإنسان بالدرجة القصوى من الاستيعاب يبلغ 10 دقائق، الأمر الذي يحدّ من فاعلية التدريبات النظرية التقليدية الطويلة. ومن هذا المنطلق، توفر مبادرة الأكاديمية الجديدة التي أطلقها البنك منهجية جديدة ومبتكرة للتدريب عبر التعلّم التجريبي.

من ناحية أخرى، أبرم بنك الإمارات دبي الوطني شراكة استراتيجية مع «ساس» لتقنيات تحليلات البيانات، وذلك في إطار مبادراته الطموحة للتحوّل الرقمي. ويقوم هذا التعاون بين الجانبين على استخدام البيانات لضمان تحسين الاستفادة من الموارد وإعادة تخصيصها، فضلاً عن أتمتة عمليات الائتمان وتطوير عملية اتخاذ القرارات الذكية عبر الذكاء الصناعي.

وتدير مجموعة «الإمارات دبي الوطني»، التي تتمتع بإجمالي أصول يبلغ نحو 136 مليار دولار، خدمات مصرفية متميزة للأفراد في الإمارات، ويُجرى أكثر من 90 % من جميع المعاملات والطلبات المالية خارج فروع البنك. وأصبح البنك بحاجة إلى حلّ تقني من شأنه أن يساعد في عملية اتخاذ القرارات الائتمانية بسرعة ودقة، ما يمكّنه من الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر في الوقت الذي يعمل على تنمية أعماله.