دبي الأولى إقليمياً في مؤشر الاستدامة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الوجهات العالمية المستدامة 2018، الذي تضمنته الورقة البيضاء لعام 2019 التي أعدتها شركة «Campaign»، محتلة المركز 33 عالمياً من بين 47 وجهة عالمية، متفوقة على مدن عريقة مثل واشنطن وبراغ وهيوستن. وسلطت الورقة البيضاء لمؤشر استدامة الوجهات العالمية 2019 الضوء على الاتجاهات والاستراتيجيات التي اتخذتها 47 مدينة رائدة لتصبح مركزاً متجدداً للتنمية الاقتصادية.

وتتضمن الورقة تصنيفات 2018، بالإضافة إلى نظرة شاملة حول ما هو مطلوب للوجهات لتصبح أكثر استدامة؟. وحددت الورقة البيضاء لعام 2019 خمسة اتجاهات عملاقة متقاربة توفر فرصاً للوجهات وصناعة الأحداث لتحسين أدائها: كالتغيرات الديموغرافية والتغيير الاجتماعي والرقمنة. وجاءت مدينة جوثنبرغ في المركز الأول في المؤشر، تلتها كوبنهاغن، ثم ريكيافيك وأوسلو وأوبسالا.