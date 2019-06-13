«اتصالات» تسوق وثائق لمشتركيها فقط

المصدر: Ⅶ أبوظبي -رامي سميح

قالت هيئة التأمين، إن إطلاق مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، لخدمة تأمين المنازل لمشتركيها، جاء بعد حصولها على موافقة الهيئة، مؤكدة أن جميع الشركات الراغبة بتسويق وثائق التأمين عن طريق قنوات التوزيع المختلفة، لا بد من حصولها على موافقة الهيئة.

وأضافت، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أن شركة «اتصالات» لن تقوم مقام شركات التأمين بقبول المخاطر، بل إن المنتجات التي يتم تسويقها عن طريق الشركة، هي منتجات صادرة من شركات تأمين مرخصة، وستقوم الشركة فقط بتسويق المنتجات التأمينية، على أن تقدم خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع من قبل شركة التأمين.

وأوضحت أن «اتصالات»، ستقوم فقط بعملية تسويق للمنتج، على أن يتم التعامل مع العميل من قبل المتخصصين مباشرة في شركة التأمين من الكادر الفني المتخصص.

وكانت «اتصالات» أطلقت نهاية العام الماضي، خدمة «تأمين المنازل» لكافة مشتركي «eLife»، كخيار إضافي لتأمين كافة مستلزمات المنزل مقابل 10 دراهم شهرياً. وتقدّم خدمة «تأمين المنازل»، تغطية تصل إلى 50 ألف درهم لمشتركي «eLife»، في حين تتوفر ذات الخدمة بتكلفة تفوق الـ 300 درهم سنوياً في السوق المحلي.