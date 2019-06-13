93 مليار درهم استثمارات واردة وصادرة 2018

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

أكد تقرير حديث عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الإمارات من أهم 10 دول مستثمرة في العالم خلال العام الجاري حتى عام 2021، كما احتلت المركز الثالث عالمياً في المشاريع الاستثمارية الخضراء بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا، وبلغت استثمارات الإمارات في هذه المشاريع 179 مليون دولار.

وأشار تقرير «الاستثمار العالمي 2019» إلى أن الإمارات استقبلت ما قيمته 10.358 مليارات دولار (38 مليار درهم) من الاستثمارات الخارجية المباشرة في عام 2018، كما استثمرت في الخارج 15.079 مليار دولار (55 مليار درهم) ليصل مجموع الاستثمارات في الاتجاهين إلى 93 مليار درهم.

واعتبر التقرير أن الإمارات من أكبر المساهمين في ارتفاع الاستثمارات المتدفقة من غرب آسيا العام الماضي البالغة 49 مليار دولار، مقابل 39 مليار 2017، وتركزت في مجال التقنية الحديثة والتمويل ومشاريع البنية التحتية.

واحتلت الإمارات المركز العشرين بين أكبر عشرين اقتصاداً صاعداً مستثمراً في الخارج وجاذباً للاستثمارات عالمياً، وبلغت استثمارات الإمارات في أفريقيا 3.9 مليارات دولار في 2018، بينما بلغت استثمارات دول أفريقية في الدولة 84 مليون دولار، وبلغت استثمارات الإمارات في دول آسيوية صاعدة 22 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار من دول آسيوية، كما أسهمت السعودية في الاستثمارات المتوجهة إلى الدول الآسيوية بمقدار 21 مليار دولار.

وتراجعت الاستثمارات التي خرجت من دول آسيوية 3% لتصل إلى 410 مليارات دولار في العام الماضي، في ظل تراجع أكبر في الاستثمارات الخارجية من الاقتصاديات الناشئة بنسبة 10%. وبلغ إجمالي الاستثمارات الخضراء السعودية في الخارج العام الماضي 44 مليون دولار، واستقبلت استثمارات أجنبية مباشرة خضراء بقيمة 2.314 مليار دولار عام 2018.

وبلغت الاستثمارات الإماراتية في الدول الأقل تقدماً 1.5 مليار دولار في 2018، بينما بلغ استثمار الدول الأقل تقدماً في الإمارات 15 مليون دولار في العام نفسه. وأولى تقرير العام الجاري اهتماماً خاصاً بالمناطق الاقتصادية الحرة كونها أحد عوامل الجذب للاستثمارات الخارجية المباشرة، وبلغ عدد المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات أكثر من 47 منطقة. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية تراجعت 13% العام الماضي لتصل إلى 3.1 تريليونات دولار، وهو أقل معدل لها منذ الأزمة المالية العالمية.