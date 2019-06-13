«أديا» يستحوذ على مبنى بنيويورك

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رويترز

قال جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» إنه اشترى حصة 25 % في 330 ماديسون أفنيو في نيويورك من فورنادو ريالتي تراست، لينال كامل ملكية المبنى الإداري. ويمتلك الجهاز عقارات تتراوح نسبتها بين 5 و10 % من محفظته.

وأكد المتحدث باسم الجهاز أن الحصة اشترتها شركة تابعة، مضيفاً أن الجهاز يملك 75 % من العقار منذ 30 عاماً.

وقالت فورنادو إنها اتفقت على بيع حصتها في العقار بتقييم قدره 900 مليون دولار.

من ناحية أخرى، باع الجهاز حصته البالغة 50% في برج سنترال بلازا للمكاتب في مدينة بريسبان الأسترالية، البالغ قيمته الإجمالية 400 مليون دولار.