«أديا» يستحوذ على مبنى بنيويورك

قال جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» إنه اشترى حصة 25 % في 330 ماديسون أفنيو في نيويورك من فورنادو ريالتي تراست، لينال كامل ملكية المبنى الإداري. ويمتلك الجهاز عقارات تتراوح نسبتها بين 5 و10 % من محفظته.
وأكد المتحدث باسم الجهاز أن الحصة اشترتها شركة تابعة، مضيفاً أن الجهاز يملك 75 % من العقار منذ 30 عاماً.
وقالت فورنادو إنها اتفقت على بيع حصتها في العقار بتقييم قدره 900 مليون دولار.
من ناحية أخرى، باع الجهاز حصته البالغة 50% في برج سنترال بلازا للمكاتب في مدينة بريسبان الأسترالية، البالغ قيمته الإجمالية 400 مليون دولار.