رئيس لجنة مؤتمر الطاقة العالمي يبحث التعاون مع إيطاليا

المصدر: Ⅶ روما - وام

بحث الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 وممثلي قطاع الطاقة الإيطالي في روما مجالات مشاركة قطاع الطاقة في إيطاليا ضمن «مؤتمر الطاقة العالمي» الذي تستضيفه مدينة أبوظبي من 9 - 12 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المشاركة بالملتقى الذي نظمته اللجنة الوطنية الإيطالية في مجلس الطاقة العالمي واستضافته شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، وتم خلاله الاطلاع على برنامج المؤتمر والفعاليات والمبادرات المرافقة له، ومناقشة عدة مواضيع مشتركة وتبادل وجهات النظر حول تطوير مرحلة الانتقال بمشهد الطاقة في القارة الأوروبية ومنطقة الخليج العربي.

وأعلنت اللجنة الإيطالية تنظيم ندوة على هامش المؤتمر في أبوظبي تحت عنوان «مسارات تحوّل الطاقة الإقليمي في البحر المتوسط»، وسيشارك في الفعالية فرانسيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المسارات التي يجب أن تتخذها دول المنطقة من أجل تعزيز آفاق التعاون الإقليمي بشكل منظم حول تطبيق إطار عمل مستدام للطاقة في البحر المتوسط.

وقال الدكتور مطر النيادي إن موقع إيطاليا بوصفها نقطة محورية بين أوروبا وشمال أفريقيا سيلعب دوراً استراتيجياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال العقود المقبلة، لافتاً إلى أن المؤتمر سينفرد بدعوة قادة وصناع القرار في مجال الطاقة من مختلف مناطق العالم، معرباً عن سعادته باستعداد قطاع الطاقة الإيطالي للمشاركة في المؤتمربأبوظبي.