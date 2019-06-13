منصة «هب 71» في أبوظبي تبرم شراكة مع منتدى «إم آي تي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت «هب 71»، وجهة التكنولوجيا العالمية التي تقودها شركة مبادلة للاستثمار بالتعاون مع مايكروسوفت وصندوق «سوفت بنك فيجن» و«سوق أبوظبي العالمي»، إبرام شراكة جديدة مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، الذي يعد جزءاً من شبكة عالمية مكرسة لترويج وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد «Hub71» إحدى المبادرات الرئيسية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال. وفي ظل هدف مشترك يتمثل في دعم رواد الأعمال للوصول إلى المستوى العالمي، تعد هذه الشراكة جزءاً من جهود أكبر على مستوى المنطقة. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في شؤون الشركات الناشئة، شهدت الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها زيادة بنسبة 222% بين عامي 2015 و2018. ومع إبرام 404 صفقات على مستوى العالم العربي في عام 2018، فإن جميع المؤشرات الرئيسية للمؤسسات تشير إلى وجود المزيد من النمو والفرص.

وأظهر التقرير أيضاً أن 35% من إجمالي الشركات الناشئة في العالم العربي لديها مقرات في الإمارات. وفي ظل سعي هذه الشركات للوصول إلى مرحلة النضج، ستعمل «Hub71» عن قرب مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي لإيجاد شركات ناشئة ورواد أعمال مستعدين لتحقيق النمو على الصعيد العالمي، ومنحهم فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق العالمية ورأس المال والسياسات التنظيمية المرنة بالإمارات.