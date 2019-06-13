الإمارات تشارك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

المصدر: Ⅶ جنيف ــ البيان

يشارك وفد الإمارات برئاسة حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2019، المنعقدة حالياً في العاصمة السويسرية جنيف، وتعد الدورة هي الأولى للدول الأعضاء التي تم انتخابها في مؤتمر المندوبين المفوضين، الذي استضافته الإمارات في دبي أكتوبر الماضي، وتستمر أعمال دورة المجلس إلى 20 يونيو الجاري.

وفي كلمة ألقاها خلال أعمال المجلس، شكر المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات على التشريف الكبير الذي حظيت به الإمارات من خلال استضافتها مؤتمر المندوبين المفوضين.

وأضاف: كان مؤتمر المندوبين المفوضين بدورته الأخيرة تجربة رائعة حقاً، عملنا خلالها كعائلة إنسانية واحدة، وجسّدنا فيها معاني العالم المترابط، وأكدنا أن الحوار والانفتاح والتعاون الدولي هي المفاتيح التي يمكن الدخول بها إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لسكان هذه الأرض، وبالنسبة لي ولزملائي في الوفد الإماراتي، كانت تلك الأيام، وستبقى، محطة مضيئة في الذاكرة، نحتفظ بها كذكريات عزيزة، ونرويها لزملائنا الآخرين، بوصفها قصة نجاح نتبادل خلاصاتها ودروسها.

وخلال فعاليات المؤتمر تقدم وفد الدولة بعدد من الاقتراحات الكفيلة بتطوير آليات عمل مؤتمر المندوبين المفوضين في دوراته المستقبلية، ومن هذه الاقتراحات الحض على تكثيف الجهود خلال الاجتماعات الإقليمية غير الرسمية للوصول إلى توافق في غالبية المشاركات، وأكد الوفد الدولة أن هذه المقترحات سيكون لها أثر إيجابي في إدارة مدة المؤتمر، وبالتالي ستسهم في تقليل مدة المؤتمر لأقل من 3 أسابيع.