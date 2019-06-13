«عزيزي للتطوير العقاري» تبيع غالبية وحداتها السكنية في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

تمكنت «عزيزي للتطوير العقاري» من بيع غالبية وحداتها السكنية المعروضة في منطقة الفرجان. وأعلنت الشركة عن بيع جميع الوحدات السكنية في 10 من مبانيها بمنطقة الفرجان، وتبقى بعض الشقق التي تم طرحها مؤخراً في بقية المباني، ما يؤكد ارتفاع مستوى طلب المستثمرين الدوليين والمقيمين في الإمارات على المنازل المعروضة بأسعار معقولة، والمرتبطة بشبكة مواصلات قوية مع باقي أنحاء المدينة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «تشهـد منطقة الفرجان إقبالاً متزايداً من المستثمرين. وتؤكد أبحاثنا أن الموقع لا يزال العامل الأهم بالنسبة للعملاء نظراً لتأثيره الكبير على أنماط الحياة السكنية، وضمان العوائد على الإيجار، والزيادة المستمرة في القيمة العقارية. وتطور الشركة 22 مشروعاً في المنطقة، ونخطط لتطوير المزيد في المستقبل».