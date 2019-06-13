منتدى في دبي يناقش مفاهيم الاندماج والابتكار والاستدامة لشركات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ينظم مجلس سيدات أعمال دبي بالتعاون مع جامعة ولونغونغ في دبي وهيئة الأمم المتحدة في 18 يونيو منتدى تحت عنوان «الاندماج والابتكار والاستدامة: شركات المستقبل»، حيث يحمل المنتدى شعار «Balance for Better»، ويركز على الاعتماد الأمثل لمفاهيم عالمية رئيسية كالابتكار والاستدامة والمساواة بين الجنسين في بيئة الأعمال في عصر يشهد ثورة تقنية ومتغيرات تكنولوجية عالمية.

ويعد المنتدى استكمالاً لسلسلة ورش المرأة في القيادة التي بدأت في 2015 بتعاون بين جامعة ولونغونغ ومجلس سيدات أعمال دبي وهيئة الأمم المتحدة، ويناقش قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات التقنية، وكيفية التزامها تجاه جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على اعتماد توجهٍ متكامل وشامل للابتكار لمواجهة تحديات الأعمال، قائم على الاحتواء والتعاون والانفتاح وتبادل الخبرات والشراكات.

ويسلط المنتدى الضوء على أهمية الدمج بين العنصر البشري والتقدم التكنولوجي للوصول إلى ابتكار مستدام يحقق الغايات التنموية، ويعزز دور المرأة في بيئة الأعمال بوصفها عنصراً قيادياً مهماً في المنظومة المتكاملة لدورة الأعمال. وسيشهد المنتدى الذي سيقام بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي كلمة افتتاحية لرجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، كما سيشهد إطلاق كتاب Balance for Better.