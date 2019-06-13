اقتصادية رأس الخيمة تنفّذ 20 مبادرة مجتمعية

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

نفذت اقتصادية رأس الخيمة 20 مبادرة مجتمعية متنوعة على مدار شهر رمضان، ومنها مبادرة «فطور العافية» التي ركزت على الترويج والتسويق لأصحاب مطابخ رخص الغد من خلال تجهيز الوجبات وتوزيعها على مرتادي محطات تعبئة البنزين، ورجال الأمن بمراكز الشرطة والمستشفيات، كما شارك متطوعون من الدائرة في مبادرة «رمضان أمان» لتوزيع وجبات الإفطار على السائقين ومرتادي الطرق بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية وفريق تكاتف التطوعي.

كما نظمت الدائرة «فطور التسامح» الذي جمع بين كافة الموظفين من قيادات الصفين الأول والثاني إلى فئة المستخدمين وعمال النظافة، كما ساهمت الدائرة بتوفير التمور وعبوات المياه لعدد من المساجد ومبادرة «فرحة عيد» عبر جمع العباءات للأسر المحتاجة وقد بلغت 140 «عباءة وشيلة»، وزيارة الأطفال المرضى في المستشفى للاطمئنان عليهم وتهنئتهم بقدوم العيد، وتقديم كسوة العيد للأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مديرة مكتب الاتصال المؤسسي، أن الدائرة ركزت على تنفيذ خطة متكاملة خلال شهر رمضان، تنفصل عن خطة المكتب السنوية التي تطبقها الدائرة، حيث تم تكثيف المبادرات النابعة من حب الخير والعطاء في رمضان، وشارك 50 موظفاً في الدائرة بمهام التطوع لتنفيذ المبادرات.