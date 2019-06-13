دورة تدريبية بجمارك رأس الخيمة على «نظام التعرفة الجمركية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت دائرة جمارك رأس الخيمة دورة تدريبية على النظام المنسق للتعرفة الجمركية. واستمرت الدورة في المركز الرئيس على مدى 3 أيام بمشاركة موظفي إدارة الشؤون الجمركية والعمليات الجمركية، وقدمها يوسف أبو رومي أخصائي تدريب وتطوير بالدائرة.

وأكد مروان دوربيني مدير إدارة الشؤون الجمركية أهمية دورة النظام المنسق في زيادة درجة الوعي لدى المشاركين بأهمية معايير التصنيف الجمركي من خلال التعرفة الموحدة أو ما يعرف بالنظام المنسق. وأشار إلى أنه تم إلقاء الضوء على اتفاقية تصنيف وتبنيد السلع، وهيكل وقواعد النظام المنسق، وفقاً للنظام المنسق والاتفاقيات الدولية المنظمة له.

وأوضح أن العالم أصبح في ظل العولمة سوقاً مفتوحاً تحكمه قواعد ومعايير منظمتي التجارة والجمارك العالميتين، فيما ترسخ الإمارات موقعها بوابة تجارية أولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوعي بقضايا التجارة الدولية عامة، والاتفاقيات الجمركية ومعايير العمل الجمركي الدولي بصفة خاصة.