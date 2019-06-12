فلاي دبي تبسط أجنحتها فوق آسيا الوسطى والقوقاز

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

تواصل فلاي دبي تعزيز مكانتها واحدة من أكبر شركات الطيران التي تخدم وجهات مختلفة في آسيا الوسطى والقوقاز بعد تدشين خطوط جديدة إلى كل من طشقند وسوتشي، حيث رفعت الناقلة بذلك إجمالي عدد المحطات التي تصل إليها في دول رابطة الدول المستقلة والقوقاز إلى 21 وجهة.

وتعمل فلاي دبي بشكل مكثف على استيعاب النمو في الطلب على السفر إلى وجهات رابطة الدول المستقلة، حيث أشار تقرير صادر عن مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا) إلى أن عدد رحلات فلاي دبي سيصل إلى 38 رحلة أسبوعياً في اتجاه واحد للاستفادة من نمو الطلب موزعة بين 12 رحلة إلى كازاخستان و14 رحلة أسبوعية إلى بيشكيك في قيرغيزستان و5 رحلات إلى طشقند في أوزبكستان، و4 رحلات إلى عشق آباد في تركمانستان و3 رحلات إلى دوشانبي في طاجيكستان.

وأشار التقرير إلى أن فلاي دبي تعتبر ثاني أكبر شركة طيران أجنبية في أسواق آسيا الوسطى على الرغم من حداثتها في السوق، حيث إنها تسيّر رحلات إلى 6 دول في هذه المنطقة وتوفر 13.22 ألف مقعد بحصة تصل إلى 3.3% من إجمالي مقاعد الطيران التي تخدم هذه المنطقة.

وتعد فلاي دبي أول شركة طيران من الشرق الأوسط تشغل رحلات مجدولة إلى آسيا الوسطى. ولدى فلاي دبي الآن 12 رحلة أسبوعية إلى كازاخستان موزعة بين 7 رحلات إلى مدينة ألماتي و5 رحلات إلى العاصمة نور سلطان (المعروفة سابقاً باسم أستانا). وفي فصل الشتاء الماضي، قامت أيضاً بتشغيل خدمة موسمية مرتين أسبوعياً إلى شيمكنت، ثالث أكبر مدن كازاخستان.

وقال تقرير «كابا» إنه على الرغم من أن رابطة الدول المستقلة لا تمثل سوى 15٪ من إجمالي سعة المقاعد لدى فلاي دبي هذا الصيف إلا أن شبكة رحلاتها في المنطقة لها تأثير كبير من الناحية الاستراتيجية، حيث إن معظم الأسواق التي تصل إليها فلاي دبي في هذه المنطقة تعاني من نقص في الخدمات. وأكد التقرير أن فلاي دبي تفوقت في تطوير أسواق جديدة في رابطة الدول المستقلة، إلى جانب مناطق أخرى مثل أفريقيا وأوروبا الشرقية.

كما أصبحت فلاي دبي منافساً قوياً بشكل خاص في أذربيجان وجورجيا، وستقوم الناقلة خلال ذروة موسم الصيف بتشغيل 4 رحلات يومية إلى كل من باكو في أذربيجان وتبيليسي في جورجيا. كما ستشغل فلاي دبي 5 رحلات أسبوعية هذا الصيف إلى باتومي، وهي الوجهة الثانية في جورجيا التي تخدمها موسمياً.

وبحسب تقرير كابا تعد فلاي دبي في أذربيجان، ثاني أكبر شركة طيران أجنبية بعد الخطوط الجوية التركية بناءً على سعة المقاعد في يوليو 2019، وتصل الطاقة الاستيعابية لفلاي دبي في أذربيجان إلى 9744 مقعداً تشكل 7% من مجمل المقاعد التي توفرها الناقلات العاملة في أذربيجان بينما تصل حصتها السوقية في جورجيا إلى 6.8% وهي توفر 11484 مقعداً.

حركة الترانزيت

على الرغم من أن تحفيز الطلب في السوق المحلية كان أمراً بالغ الأهمية لتطوير شبكة فلاي دبي في آسيا الوسطى والقوقاز وغيرها من المناطق، إلا أن حركة الترانزيت كان لها دور مهم في نمو شبكة فلاي دبي إذ إن ما يقرب من 30٪ من إجمالي حركة فلاي دبي هو من الترانزيت. وقال تقرير كابا إن من شأن تحسين الاتصال مع طيران الإمارات أن يساعد الشركة على الاستمرار في التوسع في آسيا الوسطى والقوقاز، بالنظر إلى أن معظم الوجهات التي تخدمها في هذه المناطق تعاني من قلة الخدمات نسبياً وتنمو بسرعة.