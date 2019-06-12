أبوظبي تدعو شركات لتنفيذ «غوغنهايم أبوظبي»

المصدر: دبي - سيد صالح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الدعوة إلى شركات للاضطلاع بالدور الإداري في مشروع إنشاء متحف «غوغنهايم أبوظبي» في جزيرة «السعديات»، وفقاً لما ذكرته مجلة «ميد» أمس.

ومن المقرر أن تبلغ المساحة الإجمالية للمتحف الجديد 30,000 متر مربع، وبالتالي سيفوق في المساحة أي متحف من مجموعة متاحف «غوغنهايم» الكائنة في مدن نيويورك، وفينيسيا، وبلباو، وبرلين، ولاس فيجاس.

وقد صمم المعماري الأمريكي فرانك جيري متحف «غوغنهايم أبوظبي»، ومن المنتظر أن يكون المتحف معلماً رئيسياً ضمن معالم جزيرة «السعديات»، وسيقع ضمن المنطقة الثقافية التي تبلغ مساحتها 18 كيلومتراً مربعاً ضمن الجزيرة.