بدء العمل بمشروع الجزيرة في دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة بروير سميث بروير أن الأعمال البحرية وإعداد الموقع بدأ في مشروع الجزيرة في دبي، الذي يضم فنادق تحمل علامات «إم جي إم»، وبيلاجيو واريا لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ونقلت عنه مجلة «كونستركشن ويك أونلاين» إنها توفر الخدمات الاستشارية والتصميم المعماري وأعمال الهياكل الهندسية والإشراف على البناء للمشروع، الذي صممته «يو إن» ستوديو الهولندية.

يقع مشروع الجزيرة على مساحة 10.5 هكتارات أمام سواحل أم سقيم في دبي، وسوف يحتوي على فنادق تضم 1400 غرفة وجناح وشقة فندقية ومرافق ترفيهية، وفق ما جاء في البيان.

تنفذ المشروع شركة وصل لإدارة الأصول بالتعاون مع شركة «إم جي إم»، وأعلنتا عنه في وقت سابق عام 2017.