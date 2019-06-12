أبوظبي للاستثمار يخطط للاستحواذ على «330 ماديسون أفينيو»

المصدر: دبي - سيد صالح

يخطط جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» لشراء حصة شركة «فورنيدو ريالتي تراست» الأمريكية للاستثمار العقاري في برج «330 ماديسون أفينيو» الإداري بوسط منطقة «مانهاتن» بمدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، تبلغ حصة «فورنيدو» في المبنى 25%. وفي حال إتمام صفقة الشراء المنتظرة، سيصبح «أديا» هو المالك الأوحد للبرج بالكامل.

وكان مصدر في «فورنيدو» قد أكد أول من أمس في تصريحات صحفية أن الشركة وافقت على بيع حصتها في البرج كجزء من عملية بيع/‏ شراء أطلقها «أديا» الذي يمتلك حالياً 75% من المبنى.

وأفاد المصدر بأن «أديا» حدد قيمة مبدئية لحصة في «فورنيدو» في المبنى، وهي 900 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن «فورنيدو» تتوقع عائدات صافية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من بيع حصتها في المبنى، وذلك بعد خصم رهن عقاري حالي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، كما تتوقع الشركة أيضاً إتمام الصفقة في غضون الربع الثالث من العام الجاري.