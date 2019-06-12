الإمارات ترتقي 12 مركزاً على مؤشر السلم العالمي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تقدمت الإمارات 12 مركزاً على مؤشر السلم العالمي الصادر العام الجاري، مقابل المؤشر السابق، حيث جاءت في الترتيب 45 عالمياً على مؤشر معهد اقتصاديات السلام لعام 2019 بناءً على بيانات عام 2018.

وبهذا الترتيب تعد الإمارات في أعلى فئات المؤشر، أو بين أول خمسين دولة، تمثل الفئة الأعلى على المؤشر الثاني عشر للمعهد، الذي ضم 163 دولة في أنحاء العالم.

ويعد هذا المؤشر الذي يصدره سنوياً معهد اقتصاديات السلام العالمي أهم المؤشرات العالمية على اتجاهات السلام وقيمته الاقتصادية وكيفية إحلال السلام في المجتمعات.

وتشمل الدول التي وردت في المؤشر 99.7 من سكان العالم، ويستخدم المؤشر 23 عاملاً كمياً ونوعياً تحصل على البيانات الخاصة بها من أعلى المصادر الموثوقة ويقيس حالة السلام في ثلاثة مجالات حيوية، هي السلام والأمان الاجتماعي، ومدى النزاعات المحلية والدولية، ودرجة التسليح والتجييش.