إشادة عالمية بإنجازات دبي البحرية في معرض «نور- شيبينج»

المصدر: دبي- البيان

استقطبت الإنجازات البحرية المتلاحقة لإمارة دبي اهتماماً بالغاً من أقطاب الصناعة البحرية العالمية الذين أشادوا بدورها المحوري في الخارطة البحرية العالمية وجاء ذلك على هامش مشاركة «سلطة مدينة دبي الملاحية» في معرض «نور-شيبينج 2019»، الذي أقيم مؤخراً في أوسلو وليلسترم في النرويج.

وجاء الحضور الناجح بمشاركة «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، و«مدينة دبي الملاحية» و«مركز دبي للسلع المتعددة» والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» و«موانئ دبي العالمية» و«الأحواض الجافة العالمية»بمثابة دفعة قوية للجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية لتمثيل إمارة دبي والإمارات عموما في المحافل الدولية الرائدة.

فضلاً عن تعزيز التقارب والتواصل والتفاعل مع رواد القطاع البحري العالمي. وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، إن الإشادة الواسعة التي حظيت بها إنجازات دبي تؤكد مجدداً الثقة الدولية العالية بالفرص الواعدة والمقومات التنافسية للتجمع البحري المحلي الذي بات على قدم المساواة مع أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والجهود المتواصلة من السلطة البحرية لدعم المكونات البحرية، لا سيّما السفن والشحن والخدمات اللوجستية، مع التركيز على توظيف الابتكار والبحث والتطوير في تطوير برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية المتطورة وإدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق مبادرات نوعية موجهة لتعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية التجمّع البحري ليكون قوة دافعة للنمو والتنويع الاقتصادي.